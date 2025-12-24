Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti
Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında komisyon üyesi, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Önder Aksakal'ı kabul etti" denildi.

