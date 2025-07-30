TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cenevre'de AB Parlamenter Meclisi Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cenevre'de AB Parlamenter Meclisi Başkanı ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Theodoros Rousopoulos ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki insani kriz ve Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki arabuluculuk çabaları ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Theodoros Rousopoulos ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cenevre'de, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Theodoros Rousopoulos ile bir araya geldik. Parlamentolar arası işbirliği ve küresel sorunlara karşı ortak duruşun önemini vurguladığımız görüşmede, Gazze'de süren insani krizin bir an evvel sonlandırılması ve kalıcı barışın tesisi için uluslararası toplumun adil, tutarlı ve sorumluluk sahibi bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade ettik. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye olarak yürüttüğümüz arabuluculuk çabalarının bölgesel barış açısından taşıdığı önemi vurguladık."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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