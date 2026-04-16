TBMM Başkanı Kurtulmuş, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Salih ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen PAB 152'nci Genel Kurulu kapsamında BM Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih ile bir araya gelerek Orta Doğu'daki güvenlik durumu ve küresel konuları değerlendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih ile bir araya geldi.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde PAB Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen görüşmede, Orta Doğu'daki güvenlik durumu ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Kurtulmuş, görüşmede, Orta Doğu'da yaşananların bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada negatif etkilere yol açtığını belirterek, insanlığın hayrına olacak çalışmalar için ortak hareket edilmesinin önemini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca, Meksikalı parlamenter, PAB Kadın Parlamenterler Bürosu Başkanı Cynthia Lopez Castro ile Genel Kurul marjında görüşme yaptı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan
