TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 yaşında' programına katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 yaşında' programına katıldı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Srebrenitsa, insanlık onuruna sahip çıkmanın adıdır.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Srebrenitsa, insanlık onuruna sahip çıkmanın adıdır. Bugün Gazze'de şehit edilen o masum ve mazlum insanların anısına sahip çıkmıyoruz, Gazze'ye sahip çıkmak, insanlık onuruna sahip çıkmanın adıdır" dedi.

Kurtulmuş, 'TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 'Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 yaşında' adlı programa katıldı. Programa, TBMM TBMM eski Başkanı Hikmet Çetin, milletvekilleri, TBMM Komisyon Başkanları, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Aliya izzetbegoviç'in kızı Sabina Berberovç katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'i öne çıkaran en önemli hususiyetlerden birisinin de ahlakı sadece, 'bireysel ahlak' olarak algılamadığını belirterek, "Tam tersine ahlakın, hayatın bütün safhalarını kapsayan fevkalade önemli bir değerler sistemi ve değerler sistematiği olduğunun bilincinde olmasıdır. Bunu ikili ilişkilerinde gösterdiği gibi, insanlarla olan ilişkilerinde ve toplumlarla olan ilişkilerinde de gösterdi. Ama herhalde bize, insanlığa verdiği en büyük ders; savaşın da bir ahlakı olduğunu öğretmesidir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Srebrenitsa katliamını hatırlatarak, "Srebrenitsa, insanlık onuruna sahip çıkmanın adıdır. Bugün Gazze'de şehit edilen o masum ve mazlum insanların anısına sahip çıkmıyoruz, Gazze'ye sahip çıkmak, insanlık onuruna sahip çıkmanın adıdır. Bütün insanlık alemi olarak, yeryüzünde kurulan ve her gün güçlenen insanlık cephesinin sayesinde, Gazze'de yaşanan bu soykırıma karşı direniyoruz, direnmeye devam edeceğiz. Nasıl Srebrenitsa soykırımını yapanlar tarihten silindiyse, şu anda Kudüs'teki soykırımın, Gazze'deki soykırımın sahipleri de tarih sahnesinden silinecek, isimleri bile hatırlanmayacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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