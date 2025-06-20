TBMM Başkanı Kurtulmuş, Belçika Senato Başkanı Blondel ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile görüştü.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Blondel ile gerçekleştirdikleri görüşmede, ülkeler arasındaki ilişkiler başta olmak üzere bölgelerini de ilgilendiren birçok konuyu ele aldıklarını bildirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Belçika Parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubunun kurulmasından memnuniyet duyuyor; bunun, parlamentolar arası ilişkilerimizin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sayın Blondel'ı, NATO PA Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği için kutluyor, misafirperverliği için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.