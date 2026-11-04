TBMM Başkanı Kurtulmuş, Barış Anneleri heyetini 50 dakika süren görüşmeyle kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Barış Anneleri heyetini 50 dakika süren görüşmeyle kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayşegül Doğan'ın eşlik ettiği Barış Anneleri heyetini makamında kabul etti. Basına kapalı görüşme 50 dakika sürdü; heyet, kalıcı barış için 'Artık Kürtler ve Türkler ağlamasın, kan akmasın.' dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşlik ettiği "Barış Anneleri"nden oluşan heyeti kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kurtulmuş, DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Doğan, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar ve "Barış Anneleri" heyetiyle görüştü.
Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.
"Barış Anneleri" heyeti, görüşmede, kalıcı barışın sağlanması için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Artık Kürtler ve Türkler ağlamasın, kan akmasın." ifadesini kullandı.