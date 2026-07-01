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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Kurucu Başbakanı İbrahim ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Kurucu Başbakanı İbrahim ile görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi Kurucu Başbakanı Hacı Murat İbrahim ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşmede Filistin davası ve İslam dünyasının ortak meseleleri ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Kurucu Başbakanı ve Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi Genel Başkanı Hacı Murat İbrahim ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Kurucu Başbakanı ve Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi Genel Başkanı değerli dostumuz Hacı Murat İbrahim ve beraberindeki heyeti Meclisimizde ağırladık. Hayatını Moro halkının mücadelesine adamış Sayın İbrahim ile görüşmemizde, Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının ortak meselelerini ele aldık. Sayın İbrahim ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, Bangsamoro halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
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