TBMM Başkanı Kurtulmuş, Atatürk Kurumu Başkanı Örs ve Ekibini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Örs ve beraberindeki kurul üyelerini kabul ettiği bildirildi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.