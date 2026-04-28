TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesinin 64. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesinin 64. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 'Anayasa Mahkemesi 64. Kuruluş Yıl Dönümü ve Ant İçme Töreni'ne katıldık. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesinin ve temel hak ile hürriyetlerin güvencesi olan Anayasa Mahkemesinin 64. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görevini büyük bir sorumluluk ve kararlılıkla sürdüren Anayasa Mahkemesinin tüm mensuplarını tebrik ediyor, ülkemiz ve demokrasimiz adına nice başarılı yıllara ulaşmasını temenni ediyorum. Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen ve bugün ant içerek görevine başlayan Şaban Kazdal'ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum."