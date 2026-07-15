Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Anıtı’na karanfil bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Şehitler Anıtı'na karanfil bırakarak şehitler için dua etti ve fidan dikti. Törene bakanlar, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindekilerle birlikte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alandaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı.

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alanda yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıp şehitler için dua ederek, fidan dikti. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekilleri Pervin Buldan ve Celal Adan, milletvekilleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

ABD ordusundan yeni saldırı dalgası! "Başladık" diyerek duyurdular
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim

Yurdun dört bir yanından duaya geliyorlar: Oğluma onun adını verdim
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Zaman çok acımasız! Şevket'in son halini görenler tanıyamıyor

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı