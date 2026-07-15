TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Anıtı’na karanfil bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindekilerle birlikte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alandaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı.

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alanda yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıp şehitler için dua ederek, fidan dikti. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekilleri Pervin Buldan ve Celal Adan, milletvekilleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı