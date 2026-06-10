TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, ceza infaz kurumlarının raporlarını görüştü

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonunda, Niğde E Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu İnceleme Raporu, İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ve Eskişehir Ceza İnfaz Kurumu inceleme raporları görüşüldü.

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşlar tarafından Komisyona 28. Yasama Döneminde 9 Haziran 2026 tarihi itibarıyla toplam 12 bin 264 başvuru yapıldığını aktardı.

Başvurulardan 11 bin 685'ine işlem yapıldığını dile getiren Alkayış, başvuruların yaklaşık dörtte üçünü ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin dilek, şikayet ve taleplerinin oluşturduğunu söyledi.

Alkayış, ceza infaz kurumlarına yaptıkları ziyaretlerde, hükümlülerin Komisyona ilettiği şikayetleri yerinde incelediklerini ve hazırladıkları raporları üyelere dağıttıklarını ifade etti.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, adli suçluların kaldığı koğuşlarda çok ciddi bir kalabalıklaşma olduğunu, 14 kişilik koğuşlarda yaklaşık 28-30, 27 kişilik koğuşlarda ise 63 kişinin kaldığını söyledi.

Şanlıtürk, hükümlü ve tutukluların hastaneye gidişlerinde sorunlar olduğunu, bu konularda hassasiyet gösterilmesini talep etti.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, 2002'den bugüne kadar, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde elverişli olmayan, fiziki ömrünü tamamlamış, 45 bin 249 kişi kapasiteli 410 ceza infaz kurumu kapatıldığını, bunların yerine daha modern, daha uygun 246 bin 666 kapasiteli 314 yeni ceza infaz kurumunun açıldığını söyledi.

Yılmaz, ceza infaz kurumlarında e-doktor uygulaması sayesinde bugüne kadar 31 bin 852 muayenenin çevrim içi gerçekleştirildiğini, sağlık hizmetlerine erişimin önemli ölçüde hızlandırıldığını belirtti.

"Kalabalıklaşma sorunuyla mücadelede önemli çalışmalar yürütülmektedir"

Genel Müdürlüğün temel politikalarından birisinin işkenceye ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ancak bu yaklaşımı yalnız bir söylem olarak değil, güçlü denetim mekanizmaları, etkin şikayet yolları ve kayıt altına alınan uygulamalarla hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda arama ve müdahale süreçlerinde yaka kamerasının kullanımının yaygınlaştırılması, kritik işlemlerin kayıt altına alınması, kamerasız alanlarda görüşme yapılmaması yönündeki uygulamalarımız önemli güvenceler oluşturmaktadır."

Yılmaz, ceza infaz kurumlarındaki kalabalıklaşmaya ilişkin, "Kalabalıklaşma, bugün yalnızca ülkemizin değil birçok gelişmiş ülkenin de karşı karşıya bulunduğu ceza adalet sisteminin en önemli sorunudur. Kalabalıklaşma sorunuyla mücadele kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından ceza infaz kurumlarının fiziki altyapısının geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütülmektedir." bilgisini verdi.

Komisyon raporunun üzerinde durduğu başlıklardan birisinin de arama uygulamaları, bazı personel davranışları ve kötü muamele iddiaları olduğunu ifade eden Yılmaz, "Kötü muamele iddialarına ilişkin yaklaşımımız da son derece nettir. Her iddia titizlikle incelenmekte, gerekli görülen durumlarda adli ve idari soruşturmalar başlatılmakta, kurumsal refleksimiz savunma yapmak değil gerçeği ortaya çıkarmaktır. Modern infaz sistemlerinin temel amaçlarından biri de hükümlü ve tutukluların toplumla bağlarının tamamen kopmasını engellemektir." diye konuştu.

Yılmaz, şu an 30 inşaat aşamasında, 20 proje aşamasında cezaevi olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, Niğde E Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu İnceleme Raporu, İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ve Eskişehir Ceza İnfaz Kurumu inceleme raporları kabul edildi.