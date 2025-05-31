TBMM Adalet Komisyonu 10. Yargı Paketi'ni Görüşmeye Başladı

TBMM Adalet Komisyonu 10. Yargı Paketi'ni Görüşmeye Başladı
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TBMM Adalet Komisyonu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, ceza adaletinin rehabilitasyon ve toplum huzuruna odaklanması gerektiğini vurguladı. Teklifte, cezasızlık algısının önlenmesi ve özel infaz usullerinin genişletilmesi hedefleniyor.

TBMM Adalet Komisyonu, 10. Yargı Paketi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Adalet Komisyonu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, suç ve suçluyla mücadelede adil, ölçülü ve insan onuruna esas alan bir yaklaşımın hukuk devletinin en temel gereği olduğunu belirterek, "Ceza adaleti sisteminin bir amacı ödeticilik ve caydırıcılık olsa da esas amacı uslandırıcılığı yani hükümlüyü rehabilite ediciliğidir. Yani ceza adalet sistemi sadece faillerin cezalandırılmasını öngörmez, aynı zamanda mağdurum korunmasını, toplumun huzurunu, tesisini ve gelecekte benzer fiillerin önlenmesini de hedefler. Etkin ve adil bir ceza sistemi toplumun hukuka olan inancını pekiştirerek bireylerin adalet karşısında eşit ve güvenli bir zeminde yer aldıklarını hissetmelerini sağlar. Bu nedenle ceza adaleti devletin kudretini değil, adaletle yoğrulmuş merhametini gösterdiği yerdir. Etkin bir ceza infaz sistemi de toplumun suç ve suçlulardan korunmasıdır. Yanı sıra hükümlülerin yeniden suç işlemesini etmeler, gravitasyon süreçlerini yüklendirir ve onların topluma yeniden kazandırılmalarını sağlar. Cezayı hakkıyla infaz etmek, adaleti layıkıyla hayata geçirmek demektir" ifadelerini kullandı.

Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, teklifte toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik önemli düzenlemeler yer aldığını belirterek, "Teklifte cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve cezanın ispat amacının gerçekleştirilmesi bakımından düzenlemeler yer almaktadır. Teklifle yapılması öngörülen düzenlemeyle bir yıllık makbul cezasının koşullu salı verilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken süresinin en az onda birinin mutlaka ceza infaz kurumunda geçirilmesi öngörülmesidir. Bu da bu düzenleme maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen suç bakımından uygulanmayacaktır. Teklifte ikinci kez mükerrerlerin koşullu Salı verilmeden faydalanabilmelerine de imkan tanınmaktadır. Buna göre bu hükümler süreli hapis cezasının dörtte üçten iyi hali olarak infaz edilmeleri durumunda koşullu salı verilmeden yer alınabileceklerdir. Teklifle çocukların ve kadınların lehine olacak şekilde özel infaz usullerinin kapsamı da genişletilmekte ve bu infaz usulünden faydalananlar hakkında denetimin tedbirleri uygulanarak cezanın infazı hükümlerinin de uygulanabilmesine imkan sağlanmaktadır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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