TBMM 28. Dönem 4. Yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak
TBMM 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak.

TBMM 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak.

TBMM 28. Dönem 4. Yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. TBMM Genel Kurulu ve TBMM'deki hazırlıklar tamamlandı.

1 Ekim tarihinde Genel Kurul TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşması ile başlayacak ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacak. Genel Kurul açılışını yabancı misyon şefleri, Kabine üyeleri, Yüksek Yargı organlarının Başkanları ve diğer yetkililerin de Genel Kurulu takip edecek. - ANKARA

