"TBMM 23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası"nın üçüncü etabı tamamlandı - Haberler

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"TBMM 23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası"nın üçüncü etabı tamamlandı

AA - Alper Atalay - Politika
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TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yapılan "TBMM 23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası"nın üçüncü etabı tamamlandı.

Tbmm Başkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yapılan "Tbmm 23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası"nın üçüncü etabı tamamlandı.

Tbmm Tören Salonu'nda düzenlenen turnuvanın üçüncü etabında Gürel Ediz birinci olurken, Taşpınar Yankı ikinci, Ersöz Teoman Güney üçüncü sırayı aldı.

48 sporcunun yarıştığı kupada dereceye girenlere ödülleri, TBMM 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek törende verilecek.

AA / Alper Atalay - Politika

Satranç Turnuvası, 23 Nisan, Çocuk, TBMM, Politika, Haberler

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