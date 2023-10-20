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TBB Başkanı Erinç Sağkan, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti. Siirt Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri Nizam Dilek ve Ramazan Erhan Toprak'ı kabul etti. Görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişi yapıldı. Kızılkaya, nezaket ziyaretinde bulunan Sağkan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.