Tayvan: "Pekin'in uluslararası alanda Tayvan adına herhangi bir iddiada bulunma hakkı yoktur"

Tayvan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tayvan hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Çin'in bölgesel barış ve istikrar için "tek risk" olduğunu belirtti. Bakanlık, "Şu anda bölgesel barış ve istikrar için tek risk Pekin yetkilileridir" ifadelerini kullanarak, Çin'in Tayvan ve çevresindeki "askeri taciz" ve gri bölge faaliyetlerine dikkat çekti. Bakanlık ayrıca, "Pekin'in uluslararası alanda Tayvan adına herhangi bir iddiada bulunma hakkı yoktur" dedi.

Xi, Trump'la yaptığı görüşmede Tayvan sorununun Çin-ABD ilişkileri açısından en önemli mesele olduğunu ifade etmişti. Bu konunun doğru şekilde ele alınması halinde ikili ilişkilerde istikrarlı bir ilerleme sağlanabileceğini söyleyen Xi, aksi takdirde iki ülke arasında sorunlar yaşanacağını ve ikili ilişkilerin tehlikeye gireceğini söylemişti. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı