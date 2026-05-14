Haberler

Tayvan: "Pekin'in uluslararası alanda Tayvan adına herhangi bir iddiada bulunma hakkı yoktur"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tayvan hakkındaki açıklamalarına yanıt vererek Pekin'in uluslararası alanda Tayvan adına herhangi bir iddiada bulunma hakkı olmadığını belirtti. Ayrıca, Pekin'in bölgesel barış için 'tek risk' olduğunu vurguladı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tayvan hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Pekin'in uluslararası alanda Tayvan adına herhangi bir iddiada bulunma hakkı yoktur" dedi.

Tayvan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tayvan hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Çin'in bölgesel barış ve istikrar için "tek risk" olduğunu belirtti. Bakanlık, "Şu anda bölgesel barış ve istikrar için tek risk Pekin yetkilileridir" ifadelerini kullanarak, Çin'in Tayvan ve çevresindeki "askeri taciz" ve gri bölge faaliyetlerine dikkat çekti. Bakanlık ayrıca, "Pekin'in uluslararası alanda Tayvan adına herhangi bir iddiada bulunma hakkı yoktur" dedi.

Xi, Trump'la yaptığı görüşmede Tayvan sorununun Çin-ABD ilişkileri açısından en önemli mesele olduğunu ifade etmişti. Bu konunun doğru şekilde ele alınması halinde ikili ilişkilerde istikrarlı bir ilerleme sağlanabileceğini söyleyen Xi, aksi takdirde iki ülke arasında sorunlar yaşanacağını ve ikili ilişkilerin tehlikeye gireceğini söylemişti. - TAİPEİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Diyarbakır merkezli 23 ilde dev narkotik operasyonu! 405 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'dan 23 ile uzanan dev operasyon! 405 kişi gözaltına alındı
Siirt'te eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı

Tarihi başarıya gölge düştü! Tokatlı Emin için bakanlık harekete geçti