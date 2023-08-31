Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha Hükümet Konağı'na Son Kez Veda Etti

Tayland'da 22 Ağustos'ta yeni başbakanın seçilmesinin ardından, 9 yıldır ülkeyi yöneten Prayut Chan-o-cha Hükümet Konağı'na son kez veda etti. Prayut, yeni başbakanın resmi yemine kadar geçici başbakan olarak kalacak.

- Taylandlı darbe lideri Prayut Chan-o-cha hükümet konağına veda etti

BANGKOK - Güney Asya ülkesi Tayland'da 22 Ağustos'ta yeni başbakanın seçilmesinin ardından, askeri darbe ile başa gelen ve 9 yıldır ülkeyi yöneten Prayut Chan-o-cha Tayland Hükümet Konağına son kez veda etti.

Tayland'da 2006 yılında gerçekleşen askeri darbe sonrası cunta yönetimi tarafından ülkeyi yönetmesi için başa getirilen General Prayut Chan-o-cha, Tayland Hükümet Konağı'na veda etti. Hükümet sözcüsü yardımcısı Rachada Dhnadirek yaptığı açıklamada, Hükümet Konağı'ndaki son çalışma günü olmasına rağmen Prayut'un, yeni Başbakan Srettha Thavisin ve kabinesinin resmi yemine kadar geçici başbakan olarak kalacağını söyledi. Rachada, siyasi protokol gereğince Srettha'nın ekibinin mekanı hazırlayabilmesi için Prayut Chan-o-cha'nın bugün itibariyle Hükümet Konağı'nda çalışmaya gelmeyeceğini bildirdi.

Hükümet Konağı'ndaki son iş gününde ilk olarak Budist türbesinde dua eden Prayut Chan-o-cha, gün içinde ekibi ve basın mensupları eşliğinde öğle yemeği düzenledi.

Prayut gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede barışın sürmesi için dua ettiğini söyledi. Son gününde nasıl hissettiği sorusuna ise gülümseyerek cevap veren Prayut "Bugünün iyi bir gün olmasını diliyorum. Bugün aynı zamanda Budist takvimine göre özel bir gün" şeklinde yanıtladı. Hükümet Konağı çalışanları ve ekibi ile vedalaşan Prayut, daha sonra özel aracı ile saat 14: 00 saatlerinde konaktan ayrıldı.