Üye Girişi
Haberler

Tavşanlı Mimarlar Odası Başkanlık Seçimini Mustafa Gökçe Kazandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen Mimarlar Odası başkanlık seçiminde Mustafa Gökçe, tekrar seçilerek güven tazeledi. Yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Mimarlar Odası başkanlık seçimini Mustafa Gökçe, tekrar kazanarak güven tazeledi.

Tavşanlı mimarlar odası 2. Seçimli Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Tavşanlılı Mimarlar, Mimarlar Odası Bursa Şube başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve sayman Murat Emrah Saka'nın da gözlemci olarak katıldığı seçimde yeni yönetim kurulunu belirlediler.

Yeni seçilen yönetim kurulunda ise görev dağılımı şöyle oldu; Başkan: Mustafa Gökçe, Sayman: Oğuzhan Kerim Öğüt, Sekreter: Melike Gürsoy Öz, Üye : İsmail Uslu, Üye : Ayşen Ordu

Seçimle ilgili konuşan başkan Gökçe, "Genel kurulumuza gelip oy kullanan katılamayıp desteklerini telefonla bildiren meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimiz hepimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Gökçe Tavşanlı Kütahya Gökçe Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title