Tavşanlı'da Öğretmenler İstanbul'daki Şiddet Olayını Protesto Etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İstanbul'da yaşanan şiddet olayına tepki gösterdi.

İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesini ilçede bulunan sendika temsilcileri protesto etmek için harekete geçti. Öğretmenler, artan şiddet olaylarına karşı sessiz kalmayarak eylemde bulundu.

Tavşanlı'da görev yapan öğretmenler, İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etti.

Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen sendikalarına bağlı öğretmenler Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması Süleyman Yılmaz Anaokulu okul öncesi öğretmenlerinden Semra Gündoğdu tarafından tüm sendikaların adına yapıldı.

Öğretmenler, şiddete karşı yasal düzenleme talebinde bulunarak, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önlemek için caydırıcı bir yasal düzenlemenin yapılmasını istedi.

Geçen yıl hayata geçirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarında şiddete yönelik düzenlemeyi talep eden öğretmenler, bu düzenlemenin yapılmamasının bugünkü şiddet olaylarını engellemeye yetmediğini belirtti.

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in şiddete karşı yasal düzenleme çağrısını olumlu bulduklarını ve bu düzenlemenin bir an evvel hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

Tavşanlı'dan seslenen öğretmenler, şiddet olaylarının artık münferit eylemler olmaktan çıkarak toplumsal bir sorun haline geldiğini vurgulayarak, gelecek nesillerin güvenliğinin sağlanması için acil çözümler talep etti.

Sendikaların yaptığı ortak basın açıklamasına MHP Tavşanlı ilçe başkanı Kürşat Öztaş ve Ülkü Ocakları Tavşanlı ilçe başkanı Murat Akkaya da katılarak destek verdi. - KÜTAHYA