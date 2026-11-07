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Tatar, Türkiye'ye ana vatan Kıbrıs'a yavru vatan dedi, eleştiri aldığını söyledi

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Tatar, Türkiye'ye ana vatan Kıbrıs'a yavru vatan dedi, eleştiri aldığını söyledi
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KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sebilürreşad Vakfı'nın 'KKTC'nin Gelecek Vizyonu' programında Türkiye'ye 'ana vatan', Kıbrıs'a 'yavru vatan' dediğini ve 'kardeş vatan' edebiyatına inanmadığını söyledi. Tatar, bu sözleri nedeniyle eleştiri alabildiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye benim ana vatanımdır. Kardeş vatan edebiyatına inanmadım. Bunu söyledim diye çok da eleştiri alabiliyorum. Ama ben Türkiye'ye ana vatan diyorum, Kıbrıs'a yavru vatan diyorum" dedi.

Sebilürreşad Vakfı tarafından Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gelecek Vizyonu' adlı program düzenlendi. Programda konuşan KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de Cumhuriyet tarihindeki her türlü mücadelenin Kıbrıs Türkü'nün de mücadelesi olduğunu belirterek, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş savaşları bizlerin de kurtuluş savaşlarıydı. Çünkü biliyorduk ki eğer Osmanlı Devleti o sıkıntıları aşıp yeni bir Türkiye Cumhuriyeti'yle yeni bir umut olmayacaksa Kıbrıs Türkü'ne de umut yoktu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu bütün mazlum milletlere ilham kaynağı olmuştur. Mazlum milletler oradan güç kazanmışlardır" ifadelerini kullandı.

"Bizlerin bildiği şey yakın geçmişi unutmamak"

Geçmiş tarihi gelecek nesillere aktarmanın görevleri olduğunu belirten Tatar, "Bizlerin bildiği şey yakın geçmişi unutmamak, değerini bilmek, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, hürriyetimizin, onurlu yaşamımızın, başka milletlerin boyunduruğu altında olmamak için yapılanların, fedakarlıkların ve millet olarak bizleri bir arada tutan kendi kültürümüzdür, inançlarımızdır. Milletimize, toprağımıza, bayrağımıza olan bağlığımızdır. Elbette maneviyatımızdır. Kendi öz adet ve geleneklerimizdir. ve Türkler olarak nerede yaşıyorsak yaşayalım kendi değerlerimizdir, kendi gönül bağlarımızdır. Mehmet Akif Ersoy'un inançlarıyla o kaleminden dökülenlerdir" şeklinde konuştu.

"Türkiye benim ana vatanımdır"

Tatar, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu dile getirerek, "Türkiye benim ana vatanımdır. Kardeş vatan edebiyatına inanmadım. Bunu söyledim diye çok da eleştiri alabiliyorum. Ama ben Türkiye'ye ana vatan diyorum, Kıbrıs'a yavru vatan diyorum. Dört vatan birlikte; ana vatan, yavru vatan, mavi vatan, gök vatan" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Tatar'a hediye takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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