Taşlı saldırı sonrası Erzurum Valisi ile telefonda görüşen İmamoğlu sinirlerine hakim olamadı: Sen dua et böyle konuşuyorum

Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olaylarla ilgili Erzurum Valisi Okay Memiş ile yaptığı telefon görüşmesinde sinirlerine hakim olamadı. Görüşmede Vali Memiş'in "Ağır konuşuyorsunuz?" sözleri üzerine İmamoğlu, "Sen dua et ki böyle konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün Erzurum'da miting düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendiği anlarda taşlı saldırıya uğradı. İmamoğlu ve alandakilere taş atan bir grup, vatandaşların yaralanmasına neden oldu.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜNE TEPKİ GÖSTERDİ

İmamoğlu, olaylara polislerin müdahale etmediğini söyleyerek tepki gösterdi. İmamoğlu, "Seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi. Emniyet müdürü. Biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok." dedi.

İMAMOĞLU, VALİ'YE SERT ÇIKTI

Olayların ardından Erzurum Valisi Okay Memiş ile telefonda görüşen İmamoğlu sinirlerine hakim olamadı. İmamoğlu, Vali Memiş'e yönelik sert ifadeler kullandı.