Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Bağımsızlık Vurgusu Yaptı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yerel seçim öncesi 'Bağımsız büyük Tarsus hareketi başlıyor' sloganı ile bağımsızlık vurgusu yaptı. Belediye tesisleri önünde çalışanlar tarafından coşkuyla karşılanan Bozdoğan, "Bugün şu güzelim Tarsus'a hain oyun oynamaya ve özellikle de rantın peşinden gidenlere karşı benimle birlikte yaptığınız yoldaşlığı hiçbir zaman unutmayacağım. Bu hikaye, bu destan devam edecek. Şimdi eskiden daha güçlüyüz, emin olun" dedi.

Sabahın erken saatlerinde belediye tesislerine gelen Başkan Bozdoğan, belediye personelleri tarafından coşkuyla karşılandı. Bozdoğan, Tarsus için çalışmaktan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğini belirtirken, "Destanımız bitmeyecek, bağımsız büyük Tarsus hareketi ile birlikte daha güçlü yarınlara ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bağımsız adaylık kararını, 'Tarsus için daha güçlü yarınlara' yönelik bir adım olarak değerlendiren Bozdoğan, halkın her zaman siyasetin üzerinde olduğunu ve bu anlamda Tarsus'a daha iyi hizmet etmek adına bağımsızlık kararı aldığını ifade etti. Bozdoğan, "Tarsus'un gelişimi ve refahı için çalışmaya devam edeceğim. Bu hikaye daha yeni başlıyor, bu destan daha yazılacak çok sayfa var" diye konuştu. Başkan Bozdoğan, 2024 seçimlerinin Tarsus için bir dönüm noktası olacağını belirtti. Yerel seçimlerin 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşeceğini hatırlatan Bozdoğan, Tarsus halkının desteğiyle daha büyük başarılar elde etmeyi hedeflediğini dile getirdi.

"Siyaset halkın üzerinde olamaz"

Halkın her zaman siyasetin üzerinde olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "Herhalde ömrümün son 20 yılında bu kadar duygulanmadım. Allah hepinizden razı olsun. Burada o kadar güzel şeyler yaptınız ki. O kadar güzel çalıştınız ki, hepinizi çok seviyorum. Sizlerin bugün burada beni şu karşılarken aklıma getirdiğim hep bir şey vardı, siyaset halkın üzerinde olamaz. Ne olursa olsun halk siyasetin her zaman üzerindedir" şeklinde konuştu.

"Asıl destan 31 Mart 2024'te yazılacak"

Konuşmalarına devam eden Başkan Bozdoğan, "Bugün şu güzelim Tarsus'a hain oyun oynamaya ve özellikle de rantın peşinden gidenlere karşı benimle birlikte yaptığınız yoldaşlığı hiçbir zaman unutmayacağım. Bu hikaye, bu destan devam edecek. Eskiden daha güçlüyüz, emin olun. Bugün hem sağdan hem soldan sabaha kadar binlerce telefon geldi. Binlerce mesaj geldi. Demek ki biz çok güzel işler yapmışız. O yaptığınız işlerle her biriniz gurur duyun. Ama asıl destan 31 Mart 2024'te yazılacak. ve sizlere söz veriyorum, halka her gittiğim yerde bunların ne olduğunu anlatacağım" dedi.

"Yepyeni bir zafer olacak"

Konuşmasının sonunda yepyeni bir zaferin olacağını belirten Bozdoğan, "Çalıştırmadıkları meclisi ve bugünkü gelinen belediyenin performans testlerinde Ankara'da her zaman ilk 10'da olmasını herkese anlatacağım. Sizlerle gurur duyuyorum. Siz benim onurumsunuz. Ama sizlerden rica ediyorum, daha fazla çalışalım, daha fazla kenetlenenim, daha fazla birlikte olalım, yepyeni bir zafer olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN