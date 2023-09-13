Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile görüştü. İkili görüşme sonrasında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

- Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş ile görüştü

LEFKOŞA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği KKTC temasları kapsamında ikili görüşmeler de yaptı. Bakan Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile görüştü. İlk olarak ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Yumaklı ile KKTC'li mevkidaşı Çavuş, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.