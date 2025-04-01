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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Mustafa Kayhan İçin Başsağlığı Mesajı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, trafik kazasında hayatını kaybeden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Yumaklı, Kayhan'ın tarım sektörüne yaptığı katkıları vurgulayarak, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, trafik kazasında hayatını kaybeden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Kayhan'ı elim bir trafik kazasında kaybettik. Bakanlığımızın her kademesinde uzun yıllar büyük bir özveriyle hizmet etmiş, tarım sektörüne çok önemli katkılar sunmuş kıymetli bir devlet insanını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Tarım ve Orman Bakanlığı camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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