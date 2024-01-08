Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yardımcılarıyla 2024'ün ilk toplantısını gerçekleştirdi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yardımcıları ile 2024'ün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Yardımcılarıyla yılın ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "2023 yılında olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımıza hizmetle dolu bir yıl geçirmek için çok çalışacağız. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Bakanlığımıza Bakan Yardımcısı olarak atanan Sn. Abdulkadir Polat'a muvaffakiyetler diliyorum" dedi.