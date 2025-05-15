Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yumaklı'nın Yörük poşusu takma teklifini reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yumaklı'nın Yörük poşusu takma teklifini reddetti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yumaklı'nın Yörük poşusu takma teklifini reddetti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen programda zirai don ve kuraklığa dikkat çekerek çiftçilere destek sözü verdi. Etkinlik sonunda Tarım Bakanı Yumaklı'nın kendisine Yörük poşusu takma teklifini ise nazikçe reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Görüşmede 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı da gerçekleştirildi.

ÇİFTÇİYE DESTEK MESAJI VERDİ

Konuşmasında zirai don ve kuraklık nedeniyle bazı ürünlerde bu yıl verim kaybı yaşanabileceğini belirten Erdoğan, çiftçiye destek mesajı vererek "Her türlü desteği vererek bu badireyi en az zayiatla atlatacağız" dedi.

YÖRÜK POŞUSUNU TAKMADI

Programın sonunda ise dikkat çeken bir an yaşandı. Tarım Bakanı Yumaklı'nın Erdoğan'a sembolik anlam taşıyan Yörük poşusu takma önerisi, Cumhurbaşkanı tarafından nazikçe geri çevrildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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