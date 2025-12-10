Haberler

Bakan Yumaklı: "Güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi sürdürüyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da gıda denetimleri sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit ettiklerini açıkladı. Bakan, güvenilir gıda konusunda kararlılıklarının sürdüğünü vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, " Antalya'da, ALO 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde; bir gıda deposunda gıda ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit ettik. Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek; işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
