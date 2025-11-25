Haberler

Tanju Özcan'ın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Güncelleme:
Sığınmacılara yönelik sözleri nedeniyle nefret ve ayrımcılık suçundan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Özcan, yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığını açıkladı.

  • Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.
  • Yasağın kaldırılmasına Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliği ile karar verdi.
  • Yasağın konulması, sığınmacılara iş yeri ruhsatı vermemesi ve Bolu'dan ayrılmalarını istemesi nedeniyle başlatılan adli soruşturma sonucunda gerçekleşmişti.

Sığınmacılara yönelik açıklamalarının ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan açıklama geldi. Özcan, yasağın kaldırıldığını söyledi.

ÖZCAN'IN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yurt dışına çıkış yasağım kalktı! Bolu'da sığınmacılara iş yeri ruhsatı vermediğim için, Bolu'dan ayrılmalarını istediğim için hakkımda 1 yıl önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un tweeti üzerine adli soruşturma başlatılmış, akabinde dava açılarak hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Biraz önce Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkımda verilen 'yurt dışına çıkış yasağını' oy birliği ile kaldırdığını öğrendim.

Ama bu yasağı koydurtanlar merak etmesin; bir yere kaçacağım yok! Ayrıca sığınmacıların Bolu'dan ayrılmaları için aldığım kararlardan ve ortaya koyduğum icraatlarımdan herhangi bir pişmanlığım da yok. Kendimi Türk milletinin vicdanına havale ediyorum."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
