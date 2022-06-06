Tanju Özcan, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmak için Kılıçdaroğlu'ndan izin istedi - Haberler

Göçmenlerle ilgili yaptığı çıkışlarla ve son günlerde AK Partili kadın meclis üyesine yönelik sözleri ile gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin çıkışı ile adından söz ettirdi.

"GÜVENİN BANA, YENERİM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanju Özcan, 2023 seçimlerinde aday olmak için CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan izin istedi. Özcan şu ifadeleri kullandı: "1 hafta önce size 'yüreğin yetiyorsa aday ol' demişti. Sayın Genel Başkanım, sizden ses çıkmadı. Siyaset iddia işidir. Yol verin ben bu resti göreyim. Hazırım inan olsun. Güvenin bana. Yenerim."

ERDOĞAN "ADAY OLACAK MISIN?" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmişti. "Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz." diyen Erdoğan, "Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" sorusunu da Kılıçdaroğlu'na iletmişti.