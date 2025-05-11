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Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara "Terörsüz Türkiye"yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara
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AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sahaya iniyor. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili toplumsal desteğin artması için parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri, özellikle şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelerek süreçle ilgili bilgi verecek. Erdoğan'ın toplantılarda yeni süreçle ilgili toplumun hassasiyetlerinin dikkate alınmasına sık sık vurgu yaptığı öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de Meclis'in açılışında DEM'li yöneticilerle tokalaşması ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısı ve terör örgütünün kongresini yapmasıyla birlikte ilk aşama tamamlanmış oldu. AK Parti de yeni süreçle ilgili toplumsal desteğin artması için tüm kadrolarıyla sahada olacak.

TOPLUMSAL DESTEK ARTTI

Edinilen bilgilere göre; AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında, terörün sonlandırılması kapsamında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve DEM Parti ile başlatılan görüşmelere ilk günlerde destek yüzde 50'nin altında kalıyordu. Sonrasında Cumhurbaşkanı'nın sahiplenmesi ve sürecin devlet politikası hâline gelmesi toplumsal desteği artırdı. Bu kapsamda Terörsüz Türkiye projesine olan desteğin yüzde 60'a dayandığı ifade edildi.

PARTİ YÖNETİCİLERİ BİLGİ VERECEK

Bazı çevrelerin 'Öcalan'a af getirileceği' şeklinde yaptığı propagandaya karşı toplumun doğru bilgilendirilmesi için âdeta seferberlik ilan edilen AK Parti'de parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri, özellikle şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelerek süreçle ilgili bilgi verecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasından sonra sürece ilişkin toplumsal desteğin daha da artacağı değerlendirmesi yapılıyor.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurmayları ile yaptığı toplantılarda yeni süreçle ilgili toplumun hassasiyetlerinin dikkate alınmasına sık sık vurgu yaptığı belirtiliyor. Erdoğan'ın şehit ve gazi ailelerinin incitilmemesini, sürecin her yönüyle doğru bir şekilde aktarılmasını, Öcalan'a af getirilmesinin söz konusu olmadığının vurgulanmasını istediği öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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