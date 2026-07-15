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Tahran'ın kalbindeki meydana "tabutta yatan Trump" afişi asıldı

Tahran'ın kalbindeki meydana 'tabutta yatan Trump' afişi asıldı
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İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte ABD Başkanı Donald Trump tabut içinde gösterilerek 'Trump'ı öldüreceğiz' ifadesi kullanıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İnkılap Meydanı'ndaki duvara ABD Başkanı Donald Trump'ın tabut içinde tasvir edildiği dev afiş asıldı. Afişte, "Trump'ı öldüreceğiz" ifadesi yer aldı.

İran'ın başkenti Tahran'ın en hareketli noktalarından biri olan İnkılap Meydanı'ndaki duvara ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan dev bir afiş asıldı. Trump afişte, tabutta yatarken resmedildi. Afişte ayrıca, "Trump'ı öldüreceğiz" ifadesine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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