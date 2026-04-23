Tahran'da patlama sesleri

İran basını, başkent Tahran'da hava sahasına giren mini İHA ve küçük dronlara yönelik hava savunma sistemleri tarafından yapılan müdahalelerden kaynaklı patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran'ın başkenti Tahran ile bazı kentlerde duyulan patlama seslerinin nedeni ortaya çıktı. İran basınında yer alan haberlere göre, söz konusu patlama seslerinin, ülkenin çeşitli noktalarında hava sahasına giren ve "düşmanca hedefler" olarak nitelendirilen "Orbiter" tipi dahil mini insansız hava araçları ve küçük dronlara yönelik hava savunma sistemleri tarafından yapılan müdahalelerden kaynaklandığı bildirildi.

İsrail tarafından açıklama

Öte yandan uluslararası basına konuşan ismi açıklanmayan bir İsrailli güvenlik kaynağı, Tahran'da duyulan hava savunma sistemi seslerine ilişkin olarak İsrail'in İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemediğini bildirdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı