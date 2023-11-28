Tahir Elçi'nin anma programı düzenlendi

Diyarbakır'da 8 yıl önce vurularak öldürülen Tahir Elçi, Dört Ayaklı Minare önünde düzenlenen anma programıyla anıldı. Programa siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri de katıldı.

Diyarbakır'da 8 yıl önce tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada vurularak yaşamını yitiren Tahir Elçi, olay yerinde düzenlenen programla anıldı.

Anma programına Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, CHP ve HEDEP milletvekilleri, baro başkanları, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Diyarbakır Barosu ile Tahir Elçi Vakfı'nın düzenlediği anma etkinliği öncesi Tahir Elçi'nin o dönem yaptığı konuşma dinletildi. Sonrasında Elçi için saygı duruşunda bulunuldu. Konuşmaların ardından tarihi minarenin önüne Tahir Elçi anısına avukatlar tarafından karanfil bırakıldı. - DİYARBAKIR