Suriye hükümet güçleri ile Dürziler arasında çatışmaların ardından ilk esir takası

Suriye hükümet güçleri ile Süveyda'daki Dürzi gruplar arasında temmuz ayında yaşanan çatışmalardan bu yana ilk esir takası yapıldı.

Suriye hükümetinin Süveyda Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, hükümet güçleri ile güneydeki Süveyda şehrini kontrol eden Dürzi gruplar arasında yaz aylarında yaşanan çatışmalardan beri ilk esir takasının gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamaya göre takas kapsamında başkent Şam'daki Adra Hapishanesi'nde tutulan Dürzi gruplara mensup 61 kişi ile Dürzilerin esir aldığı hükümet güçlerine bağlı 25 kişi serbest bırakıldı. Takasın Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin gözetimi altında yapıldığı aktarıldı.

Süveyda'daki çatışmalar

Geçtiğimiz temmuz ayında Süveyda'da Dürziler ile Sünni Bedevi aşiretler arasında şiddetli çatışmalar patlak vermişti. Hükümet güçlerinin çoğunluğun Dürzü olduğu Süveyda'daki çatışmaları bastırmak için bölgeye gönderilmesiyle çatışmalar daha da şiddetlenmişti. Dürzileri destekleyen İsrail, Suriye hükümetine karşı saldırılar gerçekleştirmişti. Yüzlerce kişinin öldüğü kanlı çatışmaların ardından kapsamlı bir ateşkes ilan edilmişti. - SÜVEYDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı