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Suudi medyası: "Hamas Gazze’de yeni güvenlik gücüne silahlarını teslim etme konusunda anlaşmaya varmaya yaklaşıyor"

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Suudi Arabistanlı Şarkul Avsat gazetesi, Hamas’ın Gazze’de savaş sonrası kurulacak yeni güvenlik gücüne silahlarını teslim etme konusunda anlaşmaya varmaya yaklaştığını iddia etti.

Suudi Arabistanlı Şarkul Avsat gazetesi, Hamas'ın Gazze'de savaş sonrası kurulacak yeni güvenlik gücüne silahlarını teslim etme konusunda anlaşmaya varmaya yaklaştığını iddia etti.

Suudi Arabistan'ın ve Arap dünyasının önde gelen gazetelerinden Şarkul Avsat, Hamas ile ABD'nin savaş sonrası Gazze planına ilişkin arabulucu ülkeler Mısır, Katar ve Türkiye arasında Kahire'de yapılan görüşmelere ilişkin dikkat çeken detaylara yer verdi. Haberde, eski Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov tarafından sunulan ve İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair bir öneri üzerinde anlaşmaya varılmasına yaklaşıldığı ifade edildi. Habere göre taraflar arasında silahlar ve silahsızlanma ile ilgili teklifin metni konusunda geniş bir mutabakat var. Sunulan öneri, Hamas ve Gazze'deki diğer Filistinli silahlı grupların silahlarını teslim etmesi yerine silahların muhafaza edilmesini, ancak henüz kurulmamış olan teknokratik Ulusal Gazze Yönetim Komitesi'ne bağlı Filistin güvenlik güçlerine devredilmesini öngörüyor. Haberde, söz konusu anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanabileceği belirtildi.

Ayrıca anlaşmanın Ulusal Gazze Yönetim Komitesi'nin Gazze Şeridi'ne girişini ve uluslararası güçlerin bölgeye konuşlandırılmasını da içereceği ifade edildi.

Kahire'deki görüşmeler

İsrail, Hamas ve arabulucu ülkeler aylardır ateşkes anlaşmasının şartları üzerinde müzakere ediyor. Daha önce Mladenov'un silahsızlandırılma planıyla ilgili önerdiği metni Hamas'ın reddettiği belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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