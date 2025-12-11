Haberler

Suudi Veliaht Prens Bin Selman ile Eritre Devlet Başkanı Afewerki ikili ilişkileri görüştü

Güncelleme:
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişimi için önemli konuları görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre Veliaht Prens, dün akşam başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Eritre Devlet Başkanı Afewerki ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, çeşitli alanlarda ortak işbirliği fırsatları ve bunun geliştirilme yolları masaya yatırıldı.

İki ülkeyi ilgilendiren çeşitli ortak konular da görüşüldü.

Afewerki, resmi ziyaret kapsamında 9 Aralık'ta beraberindeki heyetle Suudi Arabistan'a gelmişti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Politika
