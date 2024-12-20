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Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine dair açıklamalarda bulundu. Suriyeli sığınmacıların gönüllük esasına göre ülkelerine döneceklerini ifade eden Erdoğan, "Biz ülkemize sığınan bu insanları kovmuyoruz. Şu anda zaten Suriyeli çocukların okulları devam ediyor. Okullarını bu sene burada bitirecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'ne katıldı. Yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"OKULLARI BURADA BİTİRECEKLER"

"Biz ülkemize sığınan bu insanları kovmuyoruz" diyen Erdoğan, "Biz bu insanlara 'Evine gidersen git ama gönüllülük esasına göre git. Siz bizim başımızın üstündesiniz. 'Ben evime gideceğim' diyorsanız evinize gidebilirsiniz' diyoruz. Şu anda zaten Suriyeli çocukların okulları devam ediyor. Okullarını bu sene burada bitirecekler. Ondan sonra Suriye'de, Dara'da, Deyrizor'da, Suriye'nin diğer bölgelerinde evleri varsa oraya rahatlıkla gidebilirler" şeklinde konuştu.

Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

"BİRÇOK ALANDA İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Suriye'de yeni yönetim ile savunma, eğitim ve enerji gibi birçok alanda iş birliği yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Suriye'nin şu anda enerjide ciddi sıkıntıları var. Ama biz onların enerjideki bu bütün sorunlarını da inşallah süratle gidereceğiz. Bu konuda da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız oraya her türlü imkanı inşallah sağlayacak" dedi.

Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Kaynak: Haberler.com / Politika
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