Suriye ve İsrail Güvenlik Yetkililerinden İlişkileri Düzeltme Çabası

Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, Suriye ve İsrail'den güvenlik yetkililerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla birkaç kez bir araya geldiklerini açıkladı.

İngiliz haber ajansı Reuters, adı açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Suriye ve İsrail'den güvenlik yetkililerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla birkaç kez bir araya geldiklerini duyurdu. İsrail ve Suriye'nin iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak ve sınır bölgelerindeki çatışmaları önlemek için son haftalarda doğrudan temasta oldukları ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdikleri kaydedildi. Görüşmelerde Suriye tarafını Esad rejiminin devrilmesiyle kurulan yeni hükümet tarafından İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'ne sınır olan Kuneytra'ya vali olarak atanan Ahmet el-Dalati temsil ederken İsrail temsilcisine ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail kontrolündeki bölgeler de dahil iki ülke arasındaki sınır bölgelerinde birkaç tur görüşme düzenlendiği kaydedilirken, İsrail ve Suriye tarafından resmi açıklama yapılmadı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara bu ayın başlarında tansiyonu hafifletmek için İsrail ile dolaylı yollardan diyalog kurulduğunu doğrulamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mayıs'ta ziyaret ettiği Suudi Arabistan'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya gelmişti. - ŞAM