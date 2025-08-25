Suriye ve İsrail Arasında Güvenlik Anlaşması Görüşmeleri Devam Ediyor

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ile bir güvenlik anlaşması konusunda "ileri düzeyde" görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılara ilişkin üst düzey görüşmeler yürütülüyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Arap gazetecilere, hükümetinin İsrail ile bir güvenlik anlaşması konusunda "ileri düzeyde" görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Sky News Arabic'in haberine göre, eş-Şara, muhtemel herhangi bir anlaşmanın, İsrail ile Suriye arasında yapılan 1974 Geri Çekilme Anlaşması sınırları temel alınarak yapılacağını belirtti. Haberde ayrıca, Şaraa'nın İsrail ile bir barış anlaşması için zamanın henüz uygun olduğunu düşünmediğini, ancak "Suriye ve bölgeye fayda sağlayacak" herhangi bir anlaşmayı "tereddüt etmeden kabul edeceğini" söylediği bildirildi. - ŞAM