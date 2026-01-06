Haberler

Suriye ve İsrail ortak koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ve İsrail, ABD arabuluculuğunda Paris'te yapılan görüşmelerde ortak bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaştı. İki ülkenin güvenlik ve istikrar sağlama taahhütleri yenilendi.

Suriye ve İsrail, ABD arabuluculuğunda Fransa'da yapılan görüşmelerde, ortak bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaştı.

Suriye ve İsrail arasında ABD arabuluculuğunda Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan görüşmeler sona erdi. Üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, Suriye'nin egemenliği ve istikrarı, İsrail'in güvenliği ve her iki ülkenin refahına odaklı verimli görüşmelerin yapıldığı belirtildi. İsrail ve Suriye'nin kalıcı güvenlik ve istikrar sağlanması yönündeki taahhütlerini yeniden teyit ettikleri aktarılan açıklamada, İsrail ve Suriye'nin istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda ABD'nin gözetiminde acil ve sürekli iletişimi kolaylaştırmak için ortak bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaştığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu mekanizma, herhangi bir anlaşmazlığı derhal ele almak ve yanlış anlamaları önlemek için bir platform görevi görecek" denildi.

ABD'nin Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik daha geniş çaplı çabaların bir parçası olarak, üzerinde anlaşmaya varılan maddelerin uygulanmasını desteklemeye kararlı olduğunu aktarılan açıklamada, "Egemen ülkeler saygılı ve verimli bir şekilde işbirliği yaptıklarında, refah da ortaya çıkacaktır. Bu ortak açıklama, bugünkü önemli toplantının ruhunu ve tarafların gelecek nesillerin yararı için ilişkilerinde yeni bir sayfa açma kararlılığını yansıtmaktadır" denildi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak

Avrupa'nın iki devi Ukrayna için anlaştı! Türkiye detayı çarpıcı
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı

Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi