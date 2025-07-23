Suriye, Türkiye'den Savunma Desteği Talep Etti

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Suriye yönetimi, Süveyda kentindeki çatışmalar ve İsrail'in saldırıları sonrası Türkiye'den resmi destek talep etti. Talep doğrultusunda Türkiye, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmak için eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlamayı planlıyor.

MSB Kaynakları: (Suriye'nin Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar ve İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarına ilişkin) Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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