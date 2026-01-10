Haberler

Suriye ordusu: "Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi, terör örgütünden temizlendi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu, Halep kentindeki terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG tarafından işgal edilen Şeyh Maksud Mahallesinin temizlendiğini açıkladı. Sivil halktan dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Suriye ordusu, Halep kentinde terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı SDG işgalindeki Şeyh Maksud Mahallesinin terör örgütünden temizlendiğini duyurdu.

Suriye ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesinin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den temizlendiği ifade edildi. Açıklamada, "Şeyh Maksud Mahallesindeki sivilleri evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya çağırıyoruz. Çünkü terör örgütü SDG ve PKK unsurları aralarında saklanıyor. Siviller, herhangi bir acil durumda veya örgüt üyelerinin varlığını bildirmek için sokaklarda bulunan askeri güçlerle iletişime geçebilir" ifadeleri kullanıldı. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı

Kayseri uçağında yolcular öldü öldü dirildi! İşte korku dolu anlar
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: 'Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..'

"Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti