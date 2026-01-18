Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında varılan anlaşma kapsamında gerekli güvenlik kontrollerinin ardından SDG'ye bağlı güçler Suriye Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na entegre edilecek. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika