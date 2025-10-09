Haberler

Suriye, Gazze'deki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti ve sürecin barış için umut verici olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes kararına ilişkin uluslararası toplumdan tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, söz konusu anlaşmanın bölgedeki sivillerin çektiği acının sonlandırılmasına ve bölgesel istikrarın sağlanmasına giden yolu açmasına yönelik umutlar teyit edildi. Açıklamada, "Suriye Katar, Türkiye, Mısır ve ABD'nin bu anlaşmaya varılma sürecindeki çabaları için de taraflara teşekkürlerini iletiyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu sabah ABD Başkanı Donald Trump ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin de katılımıyla hazırlanan, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve kalıcı barış sağlanmasını hedefleyen barış planına ilişkin Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varılmıştı. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki savaşın sonlandırılmasına ve İsrailli işgal güçlerinin bölgeden çekilmesine ilişkin başlıklarda anlaşmaya varıldığı, taraflar arasında rehine takası gerçekleştirileceği ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişinin yeniden sağlanacağı belirtilmişti. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
