Suriye Devlet Başkanı eş-Şara: "SDG'nin sorunu çok başlı olmasıdır ve askeri kararları doğrudan PKK terör örgütüne bağlıdır"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın bir Kürt kanalıyla gerçekleştirdiği ancak kanalın yayınlamaktan vazgeçtiği mülakat, Suriye Devlet Televizyonu Al-Ikhbariya tarafından paylaşıldı. Al-Ikhbariya Müdürü Jamil Suroor, yaptığı açıklamada, "Mesleki ilkelere bağlılık ve medya kurallarına saygı gereği, Sayın Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın bir Kürt kanalıyla yaptığı görüşmedeki en önemli açıklamaları yayınlıyoruz" dedi.

Eş-Şara, mülakatta, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile yaptığı ilk görüşmeye değinerek, "Mazlum, Kürt halkının hakları için savaşıyorsan, tek bir damla kan dökmene gerek yok çünkü Kürt halkının hakları güvence altındadır. Çünkü bu haklar anayasa tarafından güvence altına alınacak. Suriye'deki Kürtlerin tüm haklarına inanıyorum ve bu, herhangi bir devlet başkanının lütfu değil. Bu hak ve görev, anayasa tarafından güvence altına alınmış ve ben, onların haklarının korunması için tüm gücümle bu yönde çaba sarf ediyorum, çünkü onlar Suriye toplumunun bir parçası" dedi.

Şam'a ilerleyişleri sırasında terör örgütü SDG'nin kendilerini yavaşlattığına dikkat çeken eş-Şara, SDG'nin Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde bulunduğunu ve şehre girerken saldırılarını genişlettiğini bu nedenle Hama'ya doğru askeri ilerleyişi yavaşlattığını ifade etti. Eş-Şara, "Biz de hızlı bir şekilde Hama'ya, ardından Humus'a ve sonunda Şam'a ilerleyerek karşılık verdik. Halep, Suriye ekonomisinin bel kemiği olduğu ve istikrara ihtiyaç duyduğu için SDF ile geçici bir anlaşmaya vardık. İlk toplantı, Şam'a varışımızdan yaklaşık bir ila bir buçuk ay sonra gerçekleşti" dedi.

Geçmiş rejimin haksızlıklarına karşılık kurtuluş sürecinin, Kürt halkının maruz kaldığı haksızlıklara verilen ilk gerçek cevap olduğunu ifade eden eş-Şara, örgütün kontrolündeki bölgelere dair, SDG'nin Suriye'de çoğunluğunu Arapların oluşturduğu geniş bir alanı kontrol ettiğini ve Suriye'nin zenginliklerinin bir bölümünün terör örgütü PKK'ya gittiğine dikkat çekti.

"Askeri kararları doğrudan PKK terör örgütüne bağlıdır"

Terör örgütü SDG'nin yapısına değinen eş-Şara, "SDG'nin sorunu çok başlı olmasıdır ve askeri kararları doğrudan PKK terör örgütüne bağlıdır. İmzaladığı anlaşmaları uygulayamayan bir kurumla müzakere ediyorsunuz. Biz Kürt vatandaşlarımızın ordu, emniyet ve parlamentoda yer almasını istiyoruz ancak PKK onları kalkınma fırsatlarından mahrum bırakıyor" dedi.

Terör örgütü PKK ile Kürtlerin haklarının ilişkilendirmesini yanlış olduğunu vurgulayan eş-Şara, "Kürt halkının haklarının korunması, yeni Suriye gerçekliğine entegrasyon ile sağlanabilir. Suriye devleti bir düşman değil, bir varlıktır. Sadece Kürtler vatandaşlıktan, yönetimden veya toplumdan dışlanırsa alternatif yollar haklı görülebilir" dedi. - ŞAM