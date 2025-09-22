Haberler

Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüşme Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için geldiği ABD'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, BM Genel Kurulu için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Eş-Şara, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Ahmed Hasan Şeybani de hazır bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmede, terörle mücadele çabalarının, kayıp ABD'lilerin bulunması için yapılan çalışmaların, bölgesel güvenlik sağlanması konusunda İsrail-Suriye ilişkilerinin öneminin ele alındığını açıkladı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
