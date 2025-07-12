Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Azerbaycan'a Resmi Ziyarette Bulundu
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi temaslar için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Eş-Şara'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerine görüşmeler yapması bekleniyor.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Devlet Başkanı eş- Şara, Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakanı Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Fariz Rzayev ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Eş- Şara'nın temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmesi, Suriye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konularını ele alması planlanıyor. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika