Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Azerbaycan'a Resmi Ziyarette Bulundu

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Azerbaycan'a Resmi Ziyarette Bulundu
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi temaslar için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Eş-Şara'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerine görüşmeler yapması bekleniyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Devlet Başkanı eş- Şara, Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakanı Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Fariz Rzayev ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Eş- Şara'nın temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmesi, Suriye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konularını ele alması planlanıyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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