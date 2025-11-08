Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, afet ödeneklerinin adının verildiği bir kültür merkezinin inşaatında kullanıldığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Yalandan hiç yorulmaz mısınız?" ifadelerini kullandı.

DÜZCE BELEDİYESİ DE İDDİALARI YALANLADI

Söz konusu iddialarda, Düzce'de afet ödeneklerinin "Süleyman Soylu Kültür Merkezi" inşaatına aktarıldığı öne sürülmüştü. Ancak Düzce Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binanın belediyeye ait olmadığını belirterek, adının da "Süleyman Soylu Kültür Merkezi" olmadığını vurguladı.

"İSMİMİN HİÇBİR YERE VERİLMESİNİ İSTEMEDİM"

İddiaların ardından açıklama yapan Soylu, adının hiçbir projede kullanılmadığını belirterek "Yalandan hiç yorulmaz mısınız? Bugüne kadar ismim onlarca yere verilmek istendi. Ancak kişisel bir karar olarak ismimin hiçbir yere verilmesini istemedim. Verildiği birçok yerden de ismimin kaldırılmasını bizzat rica ettim" ifadelerine yer verdi.

İşte Soylu'nun o açıklaması;

"GEVENİMİZ TAM" MESAJI

Soylu ayrıca, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye güvendiğini belirterek "Birlikte kabinede de görev yaptığımız bu kıymetli arkadaşımıza güvenimiz tamdır. Yanlış bir işe imza atmaz" ifadelerini kullandı.