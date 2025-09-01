Süleyman Soylu'dan 'Erdoğan sonrası kimi destekleyeceksin?' sorusuna cevap

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, uzun bir aradan sonra kameraların karşısına geçerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 yıl daha görevde kalması gerektiğini savunan Soylu, Erdoğan'ın Türkiye için hala tamamlaması gereken büyük projeleri olduğunu söyledi.

"TAYYİP ERDOĞAN OLMAZSA..."

Gazeteci Adem Metan'ın, "Erdoğan sonrası dönem konuşuluyor. Bu konuyla ilgili bazı isimler de ön plana çıkıyor. Süleyman Soylu'nun bakışı nedir?" sorusuna yanıt veren Soylu, "Böyle liderler 100 yılda bir gelir. Tayyip Erdoğan'ın 3-4 alanda daha Türkiye'ye yapacağı büyük hizmetler var. Türkiye kendi uçağını, kendi uçak motorunu yapmalıdır. Kendi hava savunma sistemini tamamlamalıdır. Demografik yapısını yeniden yukarı ivmeye çevirmelidir. Terörsüz Türkiye'yi tamamlamalıdır. Tayyip Erdoğan olmazsa Türkiye'ye bunları tamamlatmazlar" ifadelerine yer verdi.

"NEREYİ İŞSARET EDERSE ORADAN GİDERİM"

Soylu, Erdoğan'ın liderliğine duyduğu bağlılığı ise şu sözlerle dile getirdi: "Son çeyrek asırdır Tayyip Erdoğan haricinde kim olursa olsun hem iç hem dış baskılara dayanamazdı. Ben gelenekçi bir adamım, Tayyip Erdoğan nereyi işaret ederse oradan giderim."

ÖZEL'E SERT ÇIKMIŞTI

Soylu, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ve hakkında soruşturma başlatılmasına neden olanifadelere tepki göstererek, "Eğer Anayasa'nın 138. maddesi halen geçerli ise Anayasa'ya uymak herkesin görevi ve sorumluluğudur. Hiç kimseye ayrıcalık tanınmamalı Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır" demişti.