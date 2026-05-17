Sözcü Çelik'ten Tekirdağ'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tekirdağ'da çıkan silahlı çatışmada şehit olan 2 polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sözcü Çelik yayımladığı başsağlığı mesajında, "Çok üzgünüz. Milletimizin başı sağolsun. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç milletimizin huzuruna ve güvenliğine kastedenleri engellemeye çalışırken çıkan çatışmada şehit oldular. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
